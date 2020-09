DAX bleibt angezählt – US-Technologiewerte versuchen die Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Technologieaktien im amerikanischen Nasdaq 100 unternehmen heute einen weiteren Versuch der Stabilisierung. Zumindest ist der Index bislang nicht unter sein Tief vom Dienstag gerutscht. Das eröffnet die Chance, vom aktuellen Niveau aus eine kräftigere Erholung zu starten als wir sie in den vergangenen Tagen gesehen haben. Denn nur mit einer nachhaltigen Umkehr nach oben kann sich an den aus charttechnischer Sicht aktivierten Trendwendeformationen im Deutschen Aktienindex und den großen US-Indizes etwas ändern.Derzeit sorgen lediglich kurzfristige Short-Positionsüberhänge immer wieder für Eindeckungsrallys der Profis, mehr nicht. Die Optimisten und Schnäppchenjäger, die bislang immer zur Stelle waren, als die Kurse fielen, halten sich angesichts der angespannten politischen Lage in den USA und einer drohenden zweiten Infektionswelle im Herbst mit Engagements zurück.Mit dem Konjunkturpaket wird es vermutlich in diesem Jahr in den USA nichts mehr. Und es setzt sich auch die Gewissheit durch, dass ein Impfstoff länger brauchen wird als die zweite Infektionswelle. Also ist der Aktienmarkt auf einem immer noch hohen Bewertungsniveau erst einmal auf sich allein gestellt.Die Rally lebte davon, dass ständig neue Höchststände bei einer Hand voll Technologieaktien erreicht wurden, die im September nun aber den Rückwärtsgang eingelegt haben und zu den größten Verlierern zählen. Der DAX bleibt unter 12.750 Punkten angezählt.

