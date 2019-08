DAX bleibt angeschlagen - Konjunkturelle Durststrecke dauert länger als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ein heftiges Sommergewitter hat die weltweiten Börsen heimgesucht. Nach der jüngsten Eskalation des Handelskonflikts hat ein Großteil der Anleger die Geduld mit den beiden Streithähnen USA und China verloren und sich in großem Stil von seinen Positionen getrennt. Viele von ihnen sind nun dabei, die Situation am Aktienmarkt neu zu bewerten.Der Handelskonflikt bereitet jetzt vor allem denjenigen Anlegern Sorgen, die auf eine Erholung der Konjunktur zum Ende des Jahres gesetzt und in dieser Erwartung die Rally im ersten Halbjahr mitbefeuert haben. Auch in Sachen Handel haben wir es mit einem weltweiten Klimawandel zu tun. Immer mehr setzt sich die Erkenntnis unter den Investoren durch, dass ohne sofortige Verhaltensänderungen auf chinesischer wie amerikanischer Seite das Schlimmste nur noch sehr schwer abgewendet werden kann.So wie es jetzt aussieht, dürfte die konjunkturelle Durststrecke noch länger dauern als bislang gedacht und gehofft. Gute Nachrichten gab es heute Morgen ausnahmsweise aus der deutschen Industrie: Dort wuchsen die Auftragseingänge im Juni um 2,5 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet.Die Märkte müssen sich darauf einstellen, von neuen geldpolitischen Überflutungen heimgesucht zu werden, die versuchen, das Wachstum zu stützen. Technisch betrachtet befindet sich der Deutsche Aktienindex kurzfristig in einer neutralen Spanne. Ohne ein Zurückerobern von 11.702 Punkten könnte es noch einmal zu einem Test der Unterstützung bei 11.336 Punkten kommen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.