DAX bleibt im Korrekturmodus - Gute Quartalszahlen werden in negativem Umfeld nicht honoriert

Der deutsche Aktienmarkt bleibt auch nach den Osterfeiertagen im Korrekturmodus. Entscheidend für die abermals verkürzte Handelswoche ist das Wochentief der vergangenen Woche. Solange der DAX über 13.880 Punkten notiert, ist jederzeit eine Erholung möglich. Die Berichtssaison konnte bislang noch keine positiven Impulse bringen. Das könnte sich aber schon in den kommenden Tagen ändern. Heute Abend nach Börsenschluss in den USA legt der Streaming-Anbieter Netflix seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor.Es ist zwar nicht so, dass die erste Woche der Berichtssaison schlecht gewesen wäre. Die bislang vorgelegten Zahlen zeigen, dass die Gewinne pro Aktie der S&P 500-Unternehmen im ersten Quartal insgesamt um 8,7 Prozent höher liegen als von den Analysten erwartet. Auf der anderen Seite aber bleiben Faktoren wie die hohe Inflation, der Ukraine-Krieg und die steigenden Zinsen eine Belastung, weshalb die Unternehmen derzeit keine Anerkennung dafür bekommen, dass sie mehr verdienen als erwartet.Das liegt auch daran, dass die Aktienmärkte in Anbetracht der großen Unsicherheitsfaktoren als subjektiv teuer eingeschätzt werden. Der S&P 500 wird aktuell mit dem knapp 19-fachen der für das kommende Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das erscheint hoch, wenn man bedenkt, dass die Anleiherenditen in letzter Zeit in die Höhe geschnellt sind, was den diskontierten Wert künftiger Gewinne reduziert.Wenn Aktien teuer sind, spiegeln sie bereits einen großen Gewinnstrom in der Zukunft wider, so dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen um ein Vielfaches übertreffen müssen, um ihren Aktien Auftrieb zu verleihen. Das war in der laufenden Berichtssaison bislang nicht durchgängig der Fall. In dieser Woche legen neben Netflix auch IBM und Tesla ihre Zahlen vor, die dann für die fehlenden positiven Impulse sorgen oder aber die Korrektur erneut beschleunigen könnten.





