DAX bewegt sich nicht von der Stelle – Impfstoff-Hoffnung vs. Angst vor Jojo-Effekt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute ist an der Börse ein weiterer Tag vergangen, an dem sich die Mehrheit der Anleger nicht zu einer Entscheidung durchringen konnte, was schwerer wiegt: die unmittelbare zweite Welle und deren wirtschaftliche Folgen oder die Hoffnung auf eine baldige Impfstoff-Verabreichung und damit eine Milderung der Pandemie.In den USA deuten die heute veröffentlichten Arbeitsmarktdaten auf erste Bremseffekte in der konjunkturellen Erholung vor dem Hintergrund rasant steigender Infektionszahlen hin. Sollten die schlechten Wirtschaftsdaten Schule machen, könnte der eine oder andere Investor angesichts luftiger Bewertungsniveaus an der Börse geneigt sein, bei einigen seiner Aktien im Depot den Stecker zu ziehen.Hinzu kommt die Angst, dass nach der zweiten Welle gleich eine dritte kommt, wenn neu beschlossene Lockdown-Maßnahmen einmal gewirkt und vielleicht zu Weihnachten wieder gelockert werden. Die Börse fürchtet sich vor dem dem Corona-Jojo-Effekt. Niemand weiß derzeit, wie lange es dauert, bis der Normalzustand wieder erreicht sein wird. Im Sommer sah es kurze Zeit danach aus, als wäre das Virus in einigen Ländern sogar gänzlich ausgemerzt worden. In anderen sind es nun wiederum so viele Fälle geworden, dass die Nachvollziehbarkeit der Ansteckungswege nicht mehr möglich ist. Damit sind wir in einer Realität angelangt, die man im Sommer noch für unmöglich gehalten hat.Die Aktienkurse allerdings scheinen diese Realität derzeit vergessen zu wollen. An den Börsen hat man das Thema Pandemie bereits abgehakt. Als man dies allerdings im Frühjahr mit dem Blick ins weit entfernte China auch schon mal getan hat, kam der Ausverkauf. Es bleibt zu hoffen, dass sich Geschichte in diesem Fall nicht wiederholt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.