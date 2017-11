DAX behauptet sich oberhalb von 13.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Aus über der Jamaika- Koalition scheint aus Anlegersicht vorerst abgehakt. Den gestrigen Rückschlag nutzen Anleger zum Einstieg. Bundespräsident Steinmeier wird zudem die Parteien in Berlin empfangen und das Gespräch über den weiteren Werdegang suchen. Ob es zu einer Minderheitsregierung oder gar zu Neuwahlen kommt bleibt gespannt abzuwarten. Eine Neuwahl würde einmal mehr Überraschungspotential bieten um vermeintlich schwächeren Parteien in die Karten spielen. Anlegern scheinen mögliche aktuelle Szenarien nicht zu interessieren und blenden in diesen Tagen die Politik ein Stück weit aus.