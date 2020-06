DAX beflügelt – Lufthansa nur 0,50 Euro wert?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX klettert bis zum Mittag um 2,6% und überwand sogar kurzzeitig die Marke von 12.600 Punkten. Damit notiert der deutsche Leitindex so hoch wie seit zwei Wochen nicht mehr. Angetrieben wird der DAX dabei von den Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone im Juni, die deutlich besser ausfielen als erwartet und bei teilweisen Werten von über 50 sogar auf eine Expansion hindeuten.Strohfeuer oder Beginn der Erholung? Wirecard legt am Dienstag rund 34,7% zu – und ist in Stuttgart meistgehandelte Aktie und mit einem Volumen von 6,5 Millionen Euro Umsatzspitzenreiter. Indes stellte sich Ex-CEO Markus Braun der Staatsanwaltschaft, die einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Ihm wird zur Last gelegt, das Umsatzvolumen von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Third-Party-Acquirern (TPA) aufgebläht zu haben, um das Unternehmen dadurch finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver zu machen.Von den Stuttgarter Anlegern ebenfalls rege gehandelt wird heute die Lufthansa-Aktie, die nahezu unverändert bei 9,70 Euro notiert. Im Vorfeld der Hauptversammlung am Donnerstag kam es gestern zu einem Treffen der Bundesregierung mit Großaktionär Thiele, das jedoch ohne Ergebnis endete. Thiele kann das ausgehandelte Rettungspaket, das am Donnerstag beschlossen werden soll, mit seinen Stimmanteilen verhindern. Währenddessen bleiben die Analysten der Citigroup pessimistisch und sehen den fairen Wert der Lufthansa bei 0,50 Euro, sie raten zum Verkauf.Unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart findet sich am Dienstag auch ITM Power, die Aktie des Wasserstoff-Konzerns legt ganze 14,8% zu. Damit erholt sie sich vollständig von ihrem gestrigen Kurseinbruch um 14%. Gestern war bekannt geworden, dass mit dem US-Vermögensverwalter Voleon Capital Management erstmals ein Hedgefonds auf fallende Kurse bei ITM Power wettet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.