DAX beendet technische Erholung – EZB hat das Zepter in der Hand

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Europäische Zentralbank hat heute das Zepter in der Hand. Sie muss den Investoren die Angst nehmen, zu wenig gegen die Inflation zu tun. Dies notfalls auch mit Hinweisen auf die Möglichkeit, bei entsprechender konjunktureller Stärke im Jahresverlauf die Leitzinsen anzuheben. Der Zeitpunkt dafür wäre positiv. Die Märkte haben sich jetzt wochenlang auf einen strafferen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed eingestellt, ohne dass es zu großen Verwerfungen an den Kapitalmärkten gekommen ist.Die EZB könnte heute also nachsetzen, um Druck auf die steigenden Inflationsraten auszuüben. Mehr als einen psychologischen Effekt dürfte dies jedoch nicht haben. Bei einer rekordhohen Inflationsrate von 5,1 Prozent in der Eurozone ändert selbst eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte nichts an den negativen Realzinsen. Wenn die EZB einen solch kleinen Schritt allerdings schon als zu drastische Maßnahme ansieht, könnte dies wiederum das Vertrauen in die konjunkturelle Stärke der Eurozone beschädigen.Dennoch bestimmen externe Faktoren und jene, die sich der Kontrolle der EZB entziehen, die Inflation maßgeblich mit: Hohe Energiepreise, Lieferengpässe wegen Omikron und eine weiterhin expansive Geldpolitik in Asien. Für die EZB könnte es also eine gute Strategie sein, das Risiko einer länger als erwartet hohen Inflation verbal zu würdigen, aber ansonsten abzuwarten. Mit der Fortsetzung des Spiels auf Zeit könnte sie weiter darauf hoffen, dass sich die Probleme mit der Inflation von allein erledigen.Was die Börse angeht, muss man leider an diesem Morgen konstatieren, dass der S&P 500 an der Wall Street seinen Widerstand bestätigt hat, an dem die Notierungen Mitte Januar ins Rutschen gekommen sind. Mehr als eine technische Gegenbewegung ist die Erholung der vergangenen Tage daher bis jetzt nicht. Das gilt auch für den Deutschen Aktienindex, der es nicht geschafft hat, die 200-Tage-Linie zu überwinden. Und die enttäuschenden Zahlen der Facebook-Mutter Meta erinnern an den Netflix-Schock vor gut einer Woche, der die Technologiebörse auf Talfahrt schickte.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.