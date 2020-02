DAX beendet richtungslosen Handelstag – Die Volatilität geht, die Unsicherheit aber bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Volatilität an den Börsen aus der vergangenen Woche hat sich gelegt, die Unsicherheit aber bleibt. Der Deutsche Aktienindex konnte sich heute nicht für eine Richtung entscheiden, impuls- und trendlos beendet er den ersten Handelstag der Woche.Das Virus bleibt ein wichtiges Thema an den Börsen, aber den großen Schrecken hat es erst einmal verloren. Bis feststeht, wann die wirtschaftliche Tätigkeit in China wieder in vollem Umfang und sicher aufgenommen wird, dürfte der Seitwärtstrend auch an der Frankfurter Börse anhalten. Ohne neue Erkenntnisse über Dauer und Ende der Epidemie ist weder ein sprunghafter Anstieg der Volatilität auf das Niveau aus dem Januar noch eine ungehinderte Fortsetzung der Rally zu erwarten. Also spielen die Investoren das Thema weiter von der optimistischen Seite – sie sehen die Situation unter Kontrolle und wägen sich in Sicherheit.Sie verkaufen auch deshalb nicht, weil Aktien in diesem Niedrigzinsumfeld weiter das Investmentvehikel Nummer Eins auf der Suche nach Rendite bleiben. Die US-Notenbank hat grünes Licht in Sachen Geldpolitik gegeben. Das Rezessionsgespenst aus dem vergangenen Jahr ist vertrieben, bei gleichzeitig schwacher bzw. nicht existenter Inflation. Also wird die Federal Reserve weiter ihre schützende Hand über dem Markt halten, während sich gleichzeitig die Konjunktur im Anfangsstadium eines Aufschwungs befindet. Aktien sind damit erneut in der besten von zwei Welten angelangt: leichtes Wirtschaftswachstum und lockere Geldpolitik – besser kann es kaum laufen.

