DAX beendet fantastische Woche furios

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Zum Wochenschluss gab der deutsche Leitindex noch einmal alles: In der Spitze kletterte der DAX um 2,4 % bis auf 12.727 Punkte und markierte damit den höchsten Stand seit seinem Einbruch Ende Februar. Auch zur Mittagszeit notiert er noch immer komfortabel über seiner 200-Tage-Linie, die derzeit bei 12.117 Punkten liegt. In dieser Handelswoche konnte der DAX somit um fast 6 % zulegen.Seit gestern Abend ist es amtlich: Die Lufthansa muss den DAX zum 22. Juni verlassen – und das trotz Kursgewinnen von rund 30 % in den letzten Wochen. Damit verabschiedet sich nun innerhalb von zwei Jahren nach der Commerzbank und Thyssenkrupp der dritte DAX-Gründungskonzern aus dem deutschen Leitindex. Bei einem Umsatz von über 5 Millionen Euro und als meistgehandelter Wert in Stuttgart steigt die Lufthansa heute um 4,6 % auf rund 10,70 Euro.Auch die Nel ASA-Aktie wird zum Wochenschluss in Stuttgart weiter rege gehandelt. Wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg meldet, ist auch das Handelsvolumen bei Nel ASA insgesamt derzeit sieben Mal höher als im Durchschnitt der letzten 20 Tage. Nach dem gestrigen Kurssprung auf ein neues Allzeithoch bei 1,90 Euro verliert Nel ASA heute rund 5,8 %. Womöglich nehmen einige Anleger ihre angelaufenen Gewinne mit.Unter den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart findet sich am Freitag auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, der die Lufthansa im DAX ersetzen wird. Dessen Börsenwert entspricht mit rund 15 Milliarden Euro in etwa dem der Deutschen Bank. Zudem ist die Deutsche Wohnen mit bundesweit 160.000 Wohnungen der zweitgrößte private Vermieter in Deutschland. Bis zum Mittag klettert die Aktie rund 1,8 % auf 43 Euro, im Tagesverlauf hatte sie sogar das Allzeithoch bei 44,83 Euro geknackt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.