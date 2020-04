DAX beendet Bärenmarktrally – Überzeugte Aktienkäufer nun gesucht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Börse befindet man sich weiter in der Ungewissheit über Dauer und Folgen der zur Virusbekämpfung bewusst herbeigeführten wirtschaftlichen Schwäche. Wie sich das ganze am Ende in Zahlen darstellen wird, kann man derzeit nur vage abschätzen.Die Anleger sortieren sich gerade neu. Einerseits gibt es die Aktien, mit denen man seinen Frieden machen kann und es gibt Aktien, die als toxisch in der Krise angesehen werden. Erstere wie Versorger stabilisieren sich und können an guten Tagen sogar eine Rally aufs Parkett legen. Aber ausgestanden ist die Krise damit noch nicht. Die Börse muss jetzt den Beweis dafür liefern, dass bei einem Rücklauf von den Hochs der Bärenmarktrally auch wieder überzeugte Käufer für Aktien in den Markt kommen.Und wer sich langfristig positionieren will, sollte eines nicht vergessen: Bei allem derzeit herrschenden Pessimismus macht ein Hochrechnen der nun erwarteten grottenschlechten Konjunkturdaten keinen Sinn. Ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um fünf Prozent in einem Shutdown-Quartal ist nicht gleichbedeutend mit einem Minus von 20 Prozent im Gesamtjahr. Niemand rechnet damit, dass wir in einem halben Jahr noch die gleichen nichtpharmazeutischen Virusbekämpfungsmaßnahmen befolgen müssen wie heute.Also steht am Ende des Tunnels zusammen mit dem ganzen Geld, dass Notenbanken und Regierungen gerade in die Märkte pumpen, vermutlich ein kraftstrotzender Aufschwung. Den nimmt auch der Ölpreis vorweg. Sofortige Öllieferungen kosten rund 20 Dollar pro Fass, Lieferungen im August schon 30 Dollar. Auf diesem Markt geht man also auch nur von einer temporären wirtschaftlichen Schwächephase aus.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.