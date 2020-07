DAX auf Tauchstation

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Nach dem furiosen Wochenauftakt geht der DAX heute auf Tauchstation und verliert bis zum Mittag 1,2%. Frische Daten aus der deutschen Industrie zeigen zwar, dass sich das produzierende Gewerbe etwas erholt, jedoch hatten Analysten im Vorfeld mit einem stärkeren Zuwachs gerechnet. Auch die EU-Kommission gibt dem DAX keine Schützenhilfe: Sie rechnet damit, dass die Rezession in diesem Jahr noch stärker ausfallen könnte und die Wirtschaftsleistung um 8,7% einbricht.Die Bayer-Aktie verliert als meistgehandelter Wert und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart bis zum Mittag 6,7%. Belastend wirkt die Einschätzung eines US-Richters im Rechtsstreit um Glyphosat. So muss der Richter noch Teilen der jüngsten Milliardeneinigung mit den Klägern zustimmen, äußerte sich nun jedoch kritisch hinsichtlich der Angemessenheit und Fairness des ausgehandelten Vergleichs.Tesla gibt weiter Vollgas: Am Dienstag klettert die Aktie des US-Elektroautobauers weitere 3,2% auf 1.252 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch. Derweil hob JPMorgan das Kursziel bei Tesla auf 295 US-Dollar (sic!) an, beließ die Einstufung aber weiterhin auf „Underweight“. So habe Tesla von April bis Juni mehr Autos ausgeliefert als erwartet. Zudem deuten Berichte darauf hin, dass Tesla auch im zweiten Quartal profitabel gewirtschaftet haben könnte.Von den Stuttgarter Anlegern natürlich weiterhin rege gehandelt wird auch die Wirecard-Aktie, die heute 11,5% verliert. Dabei könnten die Gläubiger und Aktionäre bald Einsicht in die Abschlussberichte der Wirtschaftsprüfer der vergangenen drei Jahre erhalten. Dann könnte auch geklärt werden, welche Rolle die Wirtschaftsprüfer von EY bei der Bilanzfälschung spielten. Das Unternehmen prüfte seit 2009 die Bücher von Wirecard.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.