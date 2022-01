DAX auf Erholungskurs – US-Notenbank startet Blitzer-Marathon an der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Börse hat es sich in den vergangenen Jahren eingebürgert, dass man bei erlaubten Tempo 70 locker auch 90 oder 100 und in einigen Aktien sogar noch schneller fahren kann. Die Gefahr, geblitzt zu werden und dabei finanzielle Verluste zu erleiden, war gering. Was die US-Notenbank Fed jetzt macht, ist ein wenig Verkehrserziehung: Sie droht 2022 mit einem Blitzer-Marathon.Und jetzt fangen auf einmal viele Anleger an, mit Tempo 30 in der 50er Zone unterwegs zu sein. Ein großer Teil des Kursgeschehens der letzten 24 Stunden ist psychologisch getrieben. Die Hoffnung einiger Anleger noch vor einigen Wochen war, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Börse eventuell komplett aufgehoben wird. Diese ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Die Zahl der Aktien, die sich gegenüber dem Allzeithoch halbiert haben, ist gerade im Technologiesektor lang und prominent: Paypal, Twitter, Alibaba, Snap, Pinterest, Roku, Crispr, Zoom, Beyond Meat, Peloton, Stich Fix.Die 449-Punkte-Umkehr im Deutschen Aktienindex gestern nach Börsenschluss dürfte auch zum Teil von der Hoffnung getrieben sein, dass Schnellfahren an der Börse bald wieder erlaubt sein wird. Das ist allerdings fraglich angesichts der Tatsache, dass sich der Ölpreis gestern kaum vom allgemeinen Ausverkauf beeindrucken ließ. Es gibt Trendwendemuster in den großen Aktienindizes und bei den Staatsanleihen, deren Zinsen steigen. Unbeeindruckt davon bleibt der Aufwärtstrend im Ölpreis intakt.Erdöl handelt wie auf einem anderen Planeten. Und der Aktienmarkt ist nicht in der Lage, die Geisel Ölpreis abzuschütteln. Auch wenn Erdöl als Inputfaktor heute weitaus weniger relevant für das Wirtschaftswachstum geworden ist, darf man nicht vergessen, dass Deutschland sein gesamtes Erdöl importieren muss. Das gilt auch für Erdgas und nun auch für Strom. Es findet also ein Kapitaltransfer von Deutschland als Rohstoffimporteur in die exportierenden Länder statt. Wenn die Preise für Energie so schnell steigen, kann daraus schnell ein Szenario entstehen, in dem die frei verfügbaren Einkommen der Verbraucher sinken und darunter die Endnachfrage der Unternehmen leidet. Diese investieren aber gerade in den Ausbau ihrer Kapazitäten, die dann brach liegen könnten.Dass sich die am Markt gehandelten Wahrscheinlichkeiten für das Ausbleiben einer Zinserhöhung im März gestern in der Spitze gegenüber dem Stand vor einer Woche fast vervierfachten, deutet genau auf diese geldpolitische Hoffnung hin. Die Fed könnte angesichts einer bevorstehenden Wachstumsverlangsamung gar keine echte Zinswende schaffen. Damit könnte sich am Ende auch die Angst vor der Zinswende viel schlimmer herausstellen als die Zinswende selbst. Die Investoren erhoffen sich von der morgigen US-Notenbanksitzung endlich ein paar klärende Worte zum weiteren Zinspfad in diesem Jahr.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.