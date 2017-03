DAX auf Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bis zum Handelsende stand gestern für den DAX ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche. Der Schlusskurs wurde knapp unterhalb der 12.000er Marke bei 11.996 Zählern festgestellt. Das Tagestief hatte er am Nachmittag bei 11.916 Punkten markiert.Die Zweifel an einem Wirtschafts-Boom durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump waren zuletzt gewachsen. Zusätzlich wurden sie durch das Scheitern der laut angekündigten Gesundheitsreform genährt. Diese ist zwar für die Kapitalmärkte von untergeordneter Bedeutung, allerdings wird die Niederlage als negativer Indikator für die Durchschlagskraft Trumps in Washington gewertet. Für konjunkturbeeinflussende Maßnahmen, wie die geplante Steuerreform oder das angekündigte Infrastrukturprogramm ist eine solche aber entscheidend.Unter dem Strich hielt sich der Abwärtsdruck am Aktienmarkt bisher aber in Grenzen. Technisch zeigte auch der DAX eine robuste Verfassung. Daraus schöpfen nun die Bullen am Markt neue Hoffnung. So geht das deutsche Börsenbarometer auf Erholungskurs und notiert am frühen Nachmittag bei 12.065 Punkten mit 0,6 Prozent im Plus.Eine Kaufempfehlung durch die Analysten der Citigroup für die Aktien des Automobilzulieferers Continental treibt den Kurs um 1,8 Prozent auf 201,00 Euro nach oben. Damit liegt der Wert an der Spitze der DAX-Gewinner. Das Kursziel wurde mit 226 Euro angegeben.Durch die Aussicht auf höhere Umsätze und Gewinne decken sich viele Investoren heute auch mit Evotec-Aktien ein. Sie finden sich dadurch an der Spitze der Gewinner im TecDAX wieder. Der Kurs kletterte bisher um zehn(!) Prozent auf 8,91 Euro.