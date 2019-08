DAX am Scheideweg - Anschlusskäufe bleiben aus

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten



Nach dem starken Wochenauftakt muss der Dax zeigen, was er kann. Anschlusskäufe müssen her, sonst könnte der jüngste Aufschwung schon wieder vorbei sein. Positiv werten Experten den Tagesschluss über der 200-Tagelinie. US Präsident Trump fordert von der Fed expansive Geldpolitik und eine Zinssenkung von über einem Prozentpunkt.



Trotz guter Vorgaben tut sich der Dax schwer und tritt auf der Stelle. Ölpreise ziehen ein wenig an, Gold bewegt sich kaum und der Euro steht leicht unter 1,11 USD. Deutsche Anleihen starten mit kleinen Gewinnen, der Bund Future klettert 0,1 Prozent.



Italien vor der Entscheidung

Die Lage in Italien sollte man im Auge behalten. Premierminister Giuseppe Conte will am Nachmittag im Senat eine Erklärung abgeben. Es geht um die Auflösungserscheinungen der Rechts-Links-Regierung. Es ist unklar, ob es zu Neuwahlen oder einer Übergangsregierung kommen wird.



Digitalwährung in China

China drückt bei einer eigenen Digitalwährung aufs Tempo und meldet „im Prinzip startklar“. Experten sehen darin eine Reaktion auf das amerikanische Facebook Projekt „Libra“.



Stakeholder im Fokus

Etwa 200 CEOs um Bezos und Cook, also Amazon und Apple haben sich für einen „gerechteren“ Kapitalismus ausgesprochen. Nicht mehr Gewinnmaximierung soll die Maxime sein, sondern die Verantwortung für alle Sakeholder- also Menschen und Institutionen, die mit den jeweiligen Unternehmen zusammenarbeiten.