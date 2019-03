DAX aller Risiken zum Trotz im Plus - Wall Street vor entscheidender Hürde

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wenn schlechte Nachrichten wie die der gescheiterten Brexit-Abstimmung zu steigenden Kursen an der Börse führen, kann man mit jedem Tick nach oben die Angst derjenigen Spekulanten spüren, die im aktuellen Krisenmodus auf fallende Kurse gesetzt haben. Dabei haben sie viele Argumente dafür durchaus auf ihrer Seite: Ungelöster Handelsstreit, Gefahr eines harten Brexit, schwächere Wirtschaftsdaten und ein sich verlangsamendes Gewinnwachstum der Unternehmen.Aber allein die Tatsache, dass auf der anderen Seite Anlagenotstand bei denjenigen herrscht, die Geld für ihre Kunden in noch länger zinslosen Zeiten anlegen müssen, kompensiert all ihre Argumente auf einen Schlag und lässt sie an solchen Tagen wie heute nervös werden.Ein sehr gutes Beispiel dafür könnte im weiteren Handelsverlauf heute die Wall Street liefern. Seit Oktober vergangenen Jahres hat der S&P 500 fünf Mal versucht, den Widerstand bei 2.820 Punkten zu überwinden. Jedes Mal ist der Markt abgeprallt, da die Bären erheblichen Widerstand geleistet haben. Knackt der Index nun diese Marke, könnten alle Dämme brechen und eine Short Squeeze ungeahnten Ausmaßes die US-Börsen mit einem Schlag nach oben katapultieren. Alles Gerede vom Ende des Bullenmarktes in den vergangenen Monaten könnte mit einem Schlag ad absurdum geführt werden.

Dann wären kurzfristig auch im Deutschen Aktienindex 12.000 Punkte durchaus realistisch. Und alles ungeachtet der Tatsache, dass die Briten heute Abend ein weiteres Mal über die Zukunft ihres Königreiches entscheiden.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.