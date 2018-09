DAX aktuell: Teilgewinn sichern

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat die 12.400er-Marke überwunden, nun gilt es einen Teil der Ernte einzufahren.





Die Rekordlaune an der Wall Street weitet sich nun doch noch auf den DAX aus. Diese Handelswoche kletterte der deutsche Leitindex nicht nur sukzessive nach oben, es wurde dabei auch noch die Long-Variante meiner DAX-Box-Strategie aktiviert – siehe letzter Artikel. An der 12.400er-Marke erwartete ich eigentlich eine kleine Verschnaufpause, denn es können schon kleine Übertreibungstendenzen festgestellt werden. Entsprechend habe ich an der runden Kursmarke einen Teilgewinn mitgenommen und so fast 250 Punkte eingetütet. Der DAX hat den Widerstand dann doch humorlos überrannt. Egal, der Stopp für die Restposition wurde nach der Teilgewinnmitnahme in die Gewinnzone nachgezogen – auf nun 12.280 Punkte.



Wie schon im letzten Beitrag erwähnt: Beim Long-Szenario ist das Anlaufen des mittelfristigen Abwärtstrends das Ziel. Aktuell verläuft die Linie um die 12.500er-Marke.

Eine neue DAX-Box, und damit neue Einstiege, kann derzeit jedoch nicht gebastelt werden. Es fehlt hierfür eine markante Gegenbewegung der laufenden Aufwärtsbewegung. Wenn sich hier etwas ergeben sollte, melde ich mich wieder rechtzeitig bei Ihnen. Solange dürfen wir gemeinsam den laufenden Gewinn-Trade verfolgen. Die Gewinnserie in meiner Strategie hält damit auch nach meinem Urlaub weiter an.



Nächste Woche vormerken!

Die vorherige Betrachtung entspringt einer meiner konservativen Swing-Trading-Strategien. Wer mir auch einmal beim Daytrading über die Schulter blicken möchte, kann dies beispielsweise nächste Woche tun. Gehandelt werden neben dem DAX auch noch die Major-Währungspaare.





Kostenfreies Live-Trading-Webinar - Daytrading. Zur Anmeldung. Also dann bis nächste WocheIhrTill KleinleinTrader, Coach und Börsenversteher