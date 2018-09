DAX aktuell: Nur ein wenig unpässlich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat seine heutige Panikattacke gut überstanden und stoppt auch nicht vor der 12.400er-Marke.



Bevor wir uns um die neue DAX-Box kümmern, blicken wir wie immer kurz zurück. Die graue Box wurde Mitte September nach oben aufgelöst und nach einem Tag im Minus entwickelte sich der Long-Trade immer besser. Mit der Aufwärtslücke zum Ende der letzten Woche zeichneten sich klare Überkaufttendenzen ab. Entsprechend wurde dann ein schöner Teilgewinn an der 12.400er-Marke mitgenommen – ich berichtetet - und somit fast 250 Punkte gesichert. Als sich dann untertägig ein starker Kursreversal einstellte, bekam ich kalte Füße und beendete den Trade komplett – knapp oberhalb der 12.400er -Marke.

Seitdem ging es in kleinen Schritten abwärts. Mit dem heutigen Ausreißer nach unten und dem anschließenden starken Comeback der Bullen kann nun eine neue DAX-Box gebastelt werden. Die Unterseite markiert dabei das heutige Tief, die Obergrenze nimmt das Freitaghoch ein.

Damit ist dann auch die Vorgabe klar: Wird die Box nach oben aufgelöst, schließe ich mich den Bullen an und gehe long. Kommt es zum Ausbruch nach unten, folge ich den Bären und eröffne entsprechend eine Short-Position.





Darf es auch ein wenig Daytrading sein?

Die vorherige Betrachtung entspringt einer meiner konservativen Swing-Trading-Strategien. Wer mir auch einmal beim Daytrading über die Schulter blicken möchte, kann dies beispielsweise morgen tun - kostenfreie Anmeldung. Gehandelt werden neben dem DAX auch noch die Major-Währungspaare.





Bis morgenIhrTill KleinleinTrader, Coach und Börsenversteher