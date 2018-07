DAX aktuell: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im Sommerloch zu traden, ist nicht immer einfach. Einfach mache ich es mir in dieser eher bewegungsarmen Zeit aber mit folgender Strategie auf den DAX …



Bevor ich Ihnen heute schreiben und von meinen Plänen mit dem DAX berichten konnte, musste ich erst die EZB-Entscheidung abwarten. Vielmehr sogar die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Chef Draghi.

Die Leitzinsen sollen mindestens bis in den Sommer 2019 unangetastet bleiben, und die Anleihenkäufe laufen, wie zuletzt auch schon kommuniziert, Ende des Jahres aus.

Die Worte von Herrn Draghi haben in der Vergangenheit immer wieder die Marktteilnehmer überraschen können. Die Folge waren dann manchmal, wenn auch meist nur kurzzeitig, Kursverwerfungen. Daher wollte ich also unbedingt die Pressekonferenz abwarten. Im Nachhinein war dies diesmal zwar nicht nötig, aber Sicherheit geht eben auch beim Traden immer vor.



Die Vola fehlt

Beim letzten Beitrag zum DAX hatte ich Ihnen meine Planungen mitgeteilt. Die DAX-Box wurde nach oben verlassen und entsprechend kam es etwas oberhalb des vorherigen Hochs bei 12.640 Punkten zur Positionseröffnung. Ein gelungener Long-Einstieg, denn das Verlassen der Box wurde mit einem kleinen Luftsprung quittiert. Für einen großen Sprung reichte es dann aber nicht, denn bei 12.780 Zählern holten sich die Bullen mehrfach eine Kopfnuss ab. Dies war dann der Zeitpunkt, die Long-Position abzusichern. Entsprechend wurde der Stopp knapp unter die 12.700er-Marke nachgezogen – rotes Rechteck. Doch diese Unterstützung hielt dem Drängen der Bären schließlich nicht stand und so heimste ich bei diesem Trade auch nur gut 30 DAX-Punkte ein.

Doch Gewinn ist Gewinn und auf einen Trade folgt der nächste. Eine neue Box hat sich herausgebildet, diesmal ist die Kursrange sogar ein wenig stärker ausgebildet. Auch diesmal möchte ich mich in Ausbruchsrichtung positionieren. In Phasen, in denen der Markt ein wenig Volatilität vermissen lässt, gehe ich gerne im Swing-Trading derart vor. Der Markt soll entscheiden – und nicht etwa mein Bauchgefühl.

Wird also das jüngste Tief (siehe aktuelle Box) nach unten verlassen, lasse ich mich mit einer Sell-Stopp-Order in Ausbruchsrichtung einstoppen (Short-Einstieg). Die wahrscheinlichere Einstiegsvariante ist aber derzeit die Long-Variante, die bei Überwinden des markanten Widerstandsbereichs um 12.780 Punkten aktiviert wird – heute gab es schon einen kleinen Versuch, die Kursbarriere zu überwinden.

Gerade bei Einstiegen unter Bedingungen – Stopp-Buy/-Sell – bedarf es einen Broker an Ihrer Seite, der zuverlässig ist. Durch die unmittelbare Weiterleitung Ihrer Order an den Markt ist dies beispielsweise bei JFD Brokers gegeben.





• Tendenz DAX: seitwärts/ aufwärts

• Widerstände: 12.750/ 12.780, 12.800, 12.840, 12.900

• Unterstützungen: 12.700, 12.660, 12.600, 12.540, 12.500, 12.470





Übrigens: Alle zwei Wochen, immer am Freitag veranstaltet GodmodeTrader mit mir ein kostenfreies Live-Trading-Webinar, da geht es dann um Daytrading. Hier geht es zur Anmeldung.