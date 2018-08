DAX aktuell: Danke, liebes Sommerloch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die DAX-Bullen wurden heute von einem kleinen Gewitter mächtig erschreckt. Ob es ein bereinigendes Kursgewitter war, wird sich noch zeigen. Fest steht aber, dadurch hat sich eine neue Box aufgetan, die neue Trading-Ideen mit sich bringt.

Wie schon letzte Woche geht der Blick aber erst zurück in die vorherige DAX-Box. Mit dem Überwinden des markanten Widerstandsbereichs um 12.780 Punkten wurde das bevorzugte Long-Szenario aktiviert – bevorzugt, da ich mich so in Richtung des übergeordneten Long-Trends positionieren konnte.

Schon vor dem Erreichen der 12.900er-Marke ging den Bullen aber augenscheinlich die Puste aus, und so musste der Stopp frühzeitig in die Gewinnzone nachgezogen werden. Wieder, wie in der Box zuvor, konnte so ein kleiner Gewinntrade erzielt werden. Aufgrund der ausbleibenden Kursdynamik – Danke, liebes Sommerloch – war in der Nachbetrachtung aber auch nicht viel mehr drin.



DAX - 30-Minuten-Chart



Drei Ansätze, drei Ideen

Die neue Box unterscheidet sich von ihren jüngsten Vorgängern. Erstens sind Hoch- und Tiefpunkt weiter auseinander, zweitens ergibt sich durch die extreme Kurslücke nach unten, die nun gerissen wurde, eine weitere Trading-Idee. Somit haben wir es in dieser Woche auch mit drei Ansätzen für Trade-Aktivitäten zu tun.

Die seit dem heutigen Bären-Tag wahrscheinlichere Short-Variante wird aktiviert, sofern die Box nach unten verlassen wird. Damit also das Tagestief bzw. die 12.500er-Marke nachhaltig unterschritten wird. Dann ist davon auszugehen, dass der heutige Bären-Angriff weiter ausgedehnt wird und Kursregionen um 12.200/12.100 Punkte sind dann zügig erreichbar.

Sollten sich die Bullen von der Attacke aber wieder erholen können, bietet sich ein erster Long-Einstieg an, wenn das Tageshoch geknackt werden kann. Zuerst geht es dann um das Zufahren der Abwärtslücke, vielleicht ergibt sich anschließend aber auch noch mehr Kurspotenzial.

Erst einmal weit entfernt, erscheint die zweite Long-Chance, denn diese ist an das Überwinden der aktuellen Box auf der Oberseite gekoppelt – sprich: geht es über die jüngsten Hochs, ist die runde 13.000er-Marke ein wahrscheinliches Anlaufziel der bullisch eingestellten Marktteilnehmer.



Vorbildlich!

Till Kleinlein