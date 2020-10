DAX aktiviert den Pausenmodus – Deadline für US-Konjunkturpaket läuft aus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat vor dem Auslaufen der Deadline für eine Verabschiedung des viel diskutierten Konjunkturpaket in den USA erst einmal den Pausenmodus aktiviert. Es wäre nicht nur Trumps Wunschszenario, dass das Konjunkturpaket noch vor dem Wahltermin am 3. November kommt. Und auch wenn nicht wirklich viele Anleger mehr daran glauben, will auch keiner von ihnen am Ende auf dem falschen Fuß erwischt werden, sollte in den kommenden Stunden tatsächlich weißer Rauch über Washington aufsteigen. Denn dies dürfte ungeachtet aller anderen Unsicherheiten wohl eine kleine Rally an der Wall Street auslösen.Und wenn das Paket heute nicht kommt, dann eben nach der Wahl – womit die Aktienkurse vor allem an der Wall Street zumindest etwas nach unten abgesichert sein dürften. Und solange sich die Börse in New York oben halten kann, dürfte auch der DAX nicht zu einer stärkeren Korrektur ansetzen.Der US-Präsident erneuert unterdessen die Korruptionsvorwürfe gegen seinen Herausforderer Joe Biden und dessen Familie, nachdem drei Laptops von Bidens Sohn mit angeblich belastenden Beweisen gefunden wurden. Dieses Thema dürfte wohl auch die TV-Debatte am Donnerstag überschatten.Was die Angst vor neuen Lockdowns aufgrund des rasant steigenden Infektionsgeschehens in Europa angeht, kann man dem Thema an der Börse auch etwas Positives abgewinnen. Denn in diesem Fall wären neue Anleihekäufe der Zentralbanken, die in den vergangenen Monaten angesichts der konjunkturellen Erholung immer weniger wurden, wieder zu rechtfertigen. Nicht die Aussicht auf ein Ende der Pandemie treibt die Kurse. Es ist das billige Geld der Notenbanken und die Hoffnung, dass sich damit trotz des grassierenden Virus eine Konjunkturerholung bewerkstelligen lässt.

