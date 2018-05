DAX – achten Sie auf diesen Indikator

Knackt der DAX nachhaltig die 13.000, steigt er womöglich bis auf 13.600? Die Charttechniker geben seit 12.800 den Weg nach oben frei. 300 Zähler sind schon geschafft, nachdem man vorher die 1.000 Punkte von 11800 bis 12800 verpasst hat als Anleger. Prima. Wir achten mehr auf eine Zahl, die uns seit Jahren hilft und Ihnen Geld bringt – VDAX new und VIX. Der VDAX new liegt am 11.5 bei 14,2 Punkten . Luft nach unten – maximal 2 Zähler, es sei denn, es passiert ein mittleres Wunder. Luft im DAX damit – wenig nach oben.

Das Chance Risiko-Verhältnis im Gegensatz zu 80:20 bei 11.800 – jetzt 20:80. Deshalb – Inliner zur Absicherung werden jetzt! beigemischt. Wir stellen 5 Papiere vor, abgestimmt nach Laufzeit Dec 18 und Juni 19 und obere Barriere zwischen 13.600 und 14.200.

SC9U8J - Juni 19, untere Barriere: 9.800, obere Barriere: 14.000

SC9U77 - Juni 19, untere Barriere: 9.600, obere Barriere: 14.200

ST011V - Juni 19, untere Barriere: 10.200, obere Barriere: 13.600

SC5YUG - Dezember 18, untere Barriere: 9.800, obere Barriere: 14.400

SC5YUN - Dezember 18, untere Barriere: 10.000, obere Barriere: 13.800

