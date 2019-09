DAX in abwartender Haltung - Varta-Aktie erklimmt neues Rekordhoch

DAX und Dow treten auf der Stelle

Am Dienstag war der DAX zwischenzeitlich unter die Marke von 11.900 Punkten gefallen, konnte die Verluste aber wieder aufholen. Am Nachmittag notiert er mit leicht freundlichen US-Börsen wenig verändert bei 11.930 Zählern.



Der Euro fällt gegenüber dem US-Dollar auf 1,0940 – den tiefsten Stand seit Mai 2017. Für Abgabedruck sorgt die Erwartung, die EZB könnte in Anbetracht der niedrigen Inflationsrate schon bald wieder die Leitzinsen senken bzw. andere geldpolitische Lockerungen vornehmen.

Auch das britische Pfund befindet sich auf dem Rückzug. Im Falle einer Niederlage im Parlament beim Ringen um einen No-Deal-Brexit in dieser Woche will die Regierung eine Neuwahl herbeiführen.







Edelmetalle stabil auf hohem Niveau



Gold und Silber können nach der Rally der letzten Wochen leicht zulegen. Eine Feinunze Gold kostet 1.534 US-Dollar bzw. 1.403 Euro. In Euro notiert das gelbe Edelmetall damit nur knapp unter dem jüngst erzielten Rekordhoch bei 1.410 Euro. Eine Feinunze Silber notiert mit kleinem Aufschlag bei 18,56 Euro.







Deutsche Börse steigt in Euro Stoxx 50 auf



Jetzt ist es amtlich – die Aktie der Deutschen Börse hat den Sprung in den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 geschafft. Das erklärte der Index-Anbieter Stoxx Ltd am Montagabend. Wirksam werden die Beschlüsse am Montag, 23. September, zum Handelsstart. Adidas hat den Sprung in den Stoxx Europe 50 verpasst. Nachdem die Hoffnung auf den Aufstieg die Aktie der Deutschen Börse am Montag auf ein neues Rekordhoch anschob, notiert sie heute nahezu unverändert.







ThyssenKrupp – negative Einschätzung belastet



Für ThyssenKrupp läuft es aktuell nicht rund. Berechnungen zufolge wird das Gründungsmitglied den DAX verlassen, weil sie die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Die Entscheidung über die zukünftige Zusammensetzung verkündet der Arbeitskreis Indizes am Mittwochabend. Am Dienstag drückt zudem eine negative Einschätzung der Credit Suisse. Diese hat die Thyssenkrupp-Aktie mit "Underperform" und einem Kursziel von neun Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Restrukturierung gehe nur langsam vonstatten, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Bilanz sieht er Risiken. Ungeachtet des geplanten Börsengangs der Aufzugssparte sei das Chance/Risiko-Verhältnis wenig vorteilhaft. Für die Aktie geht es knapp drei Prozent runter auf 10,70 Euro. Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs halbiert.







Varta-Aktie auf neuem Allzeithoch