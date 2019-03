DAX: Zwischen Hoffen und Bangen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

In den letzten Handelstagen musste der DAX einen empfindlichenRückschlag hinnehmen, da die Hoffnung auf eine baldigeKonjunkturerholung einen Dämpfer bekommen hat. Doch die Datenlage istnicht eindeutig. Analysten hatten im Vorfeld darauf gesetzt, dass sichdie Lage in der Industrie schon im März etwas bessert. DieEinkaufsmanagerindizes, die als verlässliche Frühindikatoren gelten,sprechen eine andere Sprache.Dem vorläufigen Ergebnis zufolge ist das Stimmungsbarometer fürDeutschland von 47,6 auf 44,7 Punkte eingebrochen, und auch für denEuroraum insgesamt ging es mit 47,7 Punkten (-1,6 Punkte) weiterabwärts. Die Expansionsschwelle von 50 Punkten wurde im Januar (D) bzw.Februar (Euroraum) durchbrochen, seitdem geht es sogar beschleunigtabwärts. Das hat der Börse Ende letzter Woche einen Schlag verpasst,zumal auch die Einkaufsmanagerdaten für die US-Industrie schwachausgefallen sind.Doch nicht alle Indikatoren weisen in diese Richtung. Anfang letzterWoche hatte der überraschend deutliche Anstieg beim ZEW-Index dieHoffnung auf eine Trendwende noch genährt, und die aktuell vermeldeteVerbesserung beim IFO-Index scheint das auch zu stützen. Der Teilindexfür das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete allerdings einen weiterenRückgang, als Stütze erweist sich aber die Binnenkonjunktur.Vor diesem Hintergrund schwanken die Anleger weiter zwischen Hoffen undBangen. Mit der kräftigen Rally seit dem Jahresbeginn wurde an denMärkten die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturwende allerdings zueinem guten Teil eingepreist. In den nächsten Wochen könnten die Börsendaher durchaus noch im Konsolidierungsmodus verharren, bis harte Faktenuntermauern, dass es mit der Wirtschaft tatsächlich wieder bergauf gehtund der Abschwung seit dem letzten Jahr nur eine Delle, und nicht derBeginn einer großen Rezession ist.