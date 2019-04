DAX: Zurückhaltender Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex war eher zurückhaltend in die neue Handelswoche gestartet und eröffnete in der Nähe des Schlusskurses von vergangenem Donnerstag. Zeit zum Durchatmen bekommt der DAX allerdings nur bedingt: Bereits heute Nachmittag gab es schon wieder eine Reihe von Quartalszahlen zu verdauen. Gegen 13:00 Uhr ließen sich Coca-Cola, Procter & Gamble sowie Twitter und Verizon in die Bücher schauen. Größere Überraschungen oder Ausbrüche gab es im Zuge der Zahlen allerdings keine – zumindest nicht am deutschen Aktienmarkt. Den Abschluss bildet heute Abend gegen 22:15 Uhr (MEZ) ebay.Vor allem Twitter konnte am Nachmittag seine Aktionäre überzeugen. Das soziale Netzwerk verbuchte im ersten Quartal einen neuen Rekord an aktiven Nutzern und steigerte Umsatz und Gewinn – zum bereits sechsten Mal in Folge. Bereits vorbörslich kletterte die Twitter-Aktie um fast sieben Prozent. Coca-Cola konnte ebenfalls die Markterwartungen übertreffen und den Jahresausblick bestätigen. Das freut die Aktionäre und auch die Aktie des Getränkeherstellers kann um mehr als 2,5 Prozent zulegen.Zum Belastungsfaktor könnten in den kommenden Tagen die Ölpreise avancieren. Beide Ölsorten notieren in diesen Tagen im Bereich ihrer bisherigen Jahreshöchststände. Nicht nur für Luftfahrtunternehmen könnte dies mittelfristig zum Problem werden. Insbesondere dann, wenn das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Einige Rohstoff-Analysten befürchten bereits eine weitere Verknappung des Angebots, da die USA ein Ende der Ausnahmeregelungen für den Export von iranischem Öl angekündigt hat.Wie die FAZ heute Morgen berichtet, wächst im Aufsichtsrat der Deutschen Bank der Widerstand gegen eine Fusion mit der Commerzbank. Vor allem die Großaktionäre um das Emirat Qatar oder Blackrock halten eine Fusion offenbar für zu komplex, um erfolgreich zu sein. Die Bankenaufsicht gibt sich in der „Fusionsfrage“ offensichtlich deutlich moderater. So sei man offenbar bereit, „einen Großteil des "Badwill" von rund 20 Milliarden Euro, der sich aus der Differenz zwischen dem bilanziellen Eigenkapital und dem Kaufpreis (wahrscheinlich nahe am niedrigen Börsenwert) der Commerzbank ergibt, in der Deutschen Bank als Eigenkapital anzuerkennen“, so Dow Jones Newswire. Die Deutsche Bank verliert am Vormittag rund 1,3 Prozent.Ab heute darf offiziell wieder gegen Wirecard „gewettet“ werden. Nachdem die Finanzaufsicht vor knapp zwei Monaten ein Verbot ausgesprochen hatte, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien aufzubauen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, lief dieses Verbot in der Nacht auf vergangenen Freitag aus. Somit ist heute der erste Börsenhandelstag, an dem Anleger die Wirecard-Aktie offiziell „leerverkaufen“ dürften. Einige Anleger haben offenbar nur auf die „Freigabe“ gewartet und schickten die Wirecard-Aktie bereits im frühen Handel schon wieder auf Talfahrt. Bereits am frühen Morgen sackten die Anteilsscheine von Wirecard um knapp acht Prozent ab und markierten in Stuttgart einen vorläufiges Tagestief bei 110,75 Euro. Der „Sturm“ war zwar heftig, aber offenbar nicht von Dauer. Mittlerweile haben sich die Anteilsscheine des DAX-Konzerns wieder berappelt und notieren wieder deutlich höher als am Vormittag. Doch ein dickes Minus scheint heute unvermeidbar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.