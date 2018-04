DAX: Das Zinsgespenst ist wieder da

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der April ist für den DAX und andere führende Aktienindizes bislang sehrgut gelaufen, aber nun bekommen die Anleger Angst vor der eigenenCourage. Nachdem eine mögliche Eskalation im Handelskrieg etwas in denHintergrund getreten ist, scheint nun das Zinsthema wieder aktuell. Inden letzten Wochen war es ruhig an der Zinsfront. Nach dem Peak derlangfristigen Zinsen im Februar sind diese in Deutschland bis Ende Märzwieder deutlich zurückgekommen, in den USA war der Rückgang in diesemZeitraum zumindest moderat.Doch nun hat sich der Wind erneut gedreht, die Marktzinsen fürzehnjährige US-Staatsanleihen notieren nach einem Aufschwung imlaufenden Monat schon wieder knapp unter ihrem Jahreshoch. Mitursächlichdafür waren die jüngsten Inflationsdaten in den USA, die mittlerweileeinem stabilen Aufwärtstrend folgen. Die aus inflationsgesichertenzehnjährigen Anleihen ableitbaren Erwartungen zur künftigenPreissteigerung in den Vereinigten Staaten hat mit rund 2,2 Prozent denhöchsten Stand seit fast vier Jahren erreicht.Und der zuletzt beobachtbare Anstieg der Ölpreise schürt die Sorgenzusätzlich. Der DAX ist deswegen gestern zurückgezuckt. Sackt er weiterab, wäre die Wende fast exakt bei dem Zwischenhoch von Ende Februarvollzogen worden. Damit hätte der deutsche Leitindex die zuletztausgebildete Seitwärtsrange erst einmal zementiert.