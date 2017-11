DAX – Zielrendite 7 Prozent

7 Prozent Zielrendite mit einem DAX-Discounter mit Cap bei 13.000 – das gegenwärtig knapp unterhalb der 13.000er-Marke möglich. Wir haben dieses Papier () in unser Defensivdepot gepackt, dazu zeigen wir Ihnen dort Capped-Bonusse (), einen frischen Inliner () zu absichernden Beimischung (die anderen finden Sie hier noch einmal in der Übersicht ) sowie Bonusse auf Einzeltitel. 13.400 war unser Ziel für die Jahresendrally und womöglich kann dieses Niveau im Dezember noch einmal angelaufen werden. Rein aus Volasicht stimmt die am 15.11 erreichte Marke von 16 eigentlich recht positiv.Des Weiteren ergeben sich in Favoriten – und Defensivdepot weitere interessante Gelegenheiten, die im Detail wären:

Favoritendepot:

Lufthansa Discount-Put – PP1V3M

Airbus Inliner - HW4XNJ

DAX-Bonus - CV3740

CAC40 Discount-Call - PR8Y0K

Euro/Dollar Inliner - DM7P3C

Defensivdepot:

Evotec-Discounter - DM4AVP

DAX-Inliner der Woche zur Absicherung - HW4K1F

Brent Inliner - SC6HVL