DAX - Zielbereich erreicht!

Nach dem Ausbau von Welle iv in Rot kann der Markt den erwarteten Abverkauf ausbauen und den hinterlegten Zielbereich bei 10857 – 10409 Punkten anlaufen. Noch liegt uns keine Bestätigung vor, dass der DAX sein Tief bereits hinterlegt hat und sich in Welle (B) in Grün auf dem Weg in Richtung 12000 Punkte befindet. Um hier ein erstes deutliches Zeichen für den Startschuss der erwarteten Aufwärtsbewegung zu setzen, wollen wir den Markt über 11246 Punkten sehen. Stopps für alle bereits hinterlegten Positionierungen sollten sich aktuell unter 10409 Punkten befinden und ein Ausreizen des Zielbereiches momentan noch mit eingeplant werden.







Zusammengefasst, gehen wir über 10409 Punkten von einer anstehenden Aufwärtsbewegung in Richtung 12000 Punkten aus, wollen den Markt aber über 11246 Punkten sehen, um hier ein erstes Zeichen für ein hinterlegtes Tief zu setzen. Wir haben damit ein Gewinn/Verlust Verhältnis von 3:1 und ein Gewinnpotenzial von 800-1500 Punkten. Wie auf dem zweiten Chart zu sehen, erwarten wir nach dem aktuellen Trade einen massiven Abverkauf um mehrere tausend Punkte, welchen wir dann Shorten werden.

