DAX - Ziel erreicht - Trade in Vorbereitung!

Der DAX läuft das anvisierte Ziel für Welle [b] in Rot an und befindet sich somit im Idealbereich, um die laufende Aufwärtsbewegung abzuschließen.

Wir gehen nun zumindest von einer anstehenden Gegenbewegung in den Bereich von 12200 Punkte aus, bevor die Bullen erneut eine Chance haben werden, den Markt wieder für sich zu gewinnen.

Abhängig vom weiteren Marktgeschehen und der nun anstehenden Topbildung, werden wir im weiteren Verlauf einen Short hinterlegen.

Langfristig gehen wir jedoch nach dem nun anstehenden Abverkauf von deutlich höheren Notierungen über 13000 Punkten aus, weshalb dies auch der letzte Shorttrade für längere Zeit sein wird und wir uns in dessen Anschluss auf der Longseite orientieren werden.

Zusammengefasst, ist der DAX an seinem Ziel angekommen und wir gehen nun in beiden hinterlegten Szenarien von einer Topbildung aus, die den Markt zumindest noch einmal zurück in Richtung 12200 Punkte treiben wird, bevor sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Sobald wir Bestätigung für unser Szenario haben verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Details zum Einstieg, Stopp und Kursziel per E-Mail und begleiten Sie dann im weiteren Trade wenn Anpassungen vorgenommen werden sollten.

Dies wird ein eher kürzerer Trade.

Haltedauer: Ca. 2-7 Handelstage.

Gewinnerwartung: Ca. 300-600 Punkte

Im Anschluss werden wir Long Positionen im Markt hinterlegen!

