DAX mit Ziel Allzeithoch – Korrektur im Euro hilft

Jochen Stanzl, 09. Januar 2018

Das Überschreiten von 13.350 Punkten war gestern von Erfolg gekrönt und damit kommen die Anleger nun zu dem, was sie haben wollten. Es besteht jetzt eine echte Chance, dass der Deutsche Aktienindex zeitnah wieder auf 13.500 Punkte steigt und das Allzeithoch knapp darüber in Angriff nimmt. Der DAX ist damit seit Jahresbeginn ein echter Senkrechtstarter und es bleibt zu hoffen, dass den Anlegern die aufgekommene Dynamik nicht unheimlich wird und Gewinnmitnahmen ausbleiben. Der Euro wieder unter 1,20 US-Dollar leistet für einen Fortgang der Rally seinen Beitrag.

Aber ein Zögern der Käufer jetzt im entscheidenden Moment und die Gewinne wären schnell wieder verpufft. Der Schlüssel zum Erfolg sind jetzt eine Fortsetzung der Korrektur im Euro und gute Quartalszahlen aus den USA, so dass auch dort die Rekordjagd weitergeht. Irgendwann wird man sich nach der Rally aber auch in Frankfurt darauf besinnen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber für den Moment hat der DAX den Schwung, um weiter steigen zu können. Wichtig ist aus jetziger Sicht, dass die Gewinne über 13.350 Punkten behauptet werden können.