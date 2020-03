DAX: Zaghafte Gegenbewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex kam in den letzten Börsensitzungen aufgrund der fragilen Lage an den Weltbörsen, verursacht durch den Corona-Virus, der zu deutlichen wirtschaftlichen Einbußen im internationalen Warenverkehr führen wird, gehörig unter die Räder. So ging es im Tief bis auf 11724, der Wochenschluß lag bei 11890.



Am heutigen Montag notiert der Index fester und aktuell wieder über der 12000 Punkte-Marke bei 12038. Eine kräftige Gegenbewegung sieht unserer Meinung aber doch anders aus. Die Verunsicherung scheint weiterhin groß zu sein, weshalb wir erstmal maximales Erholungspotential bis zur Gapschließung bei 12211 sehen.

DAX Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.