DAX: Worauf ist jetzt zu achten?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit Donnerstagabend sieht es im DAX wirklich nicht gut aus. Nach einer kurzen Erholung am Freitag endete der Index erneut im Minus und testet jetzt die Unterstützung bei 12.320 Punkten. Es könnte zwar am Montag zu einer Gegenwehr kommen, aber falls 12.320 Punkte nach unten durchbrochen werden, wäre das ein Verkaufssignal, dass zunächst bis 12.000 Punkte den Weg frei geben würde oder sogar bis 11.800 Punkte reichen könnte. Im TecDAX sieht es (noch) etwas optimistischer aus, wenn es eine Gegenbewegung nach oben gibt. Falls sich der Technologie-Index aber unter 2.150 Punkte begibt, kann es schnell bis 2.000 Punkte nach unten gehen. Der Dow Jones hält sich verhältnismäßig ordentlich. Nach dem Rücksetzer am Donnerstag gab es eine relativ starke Gegenbewegung und sollte es zum Wochenbeginn noch einmal nach oben gehen, sieht die Lage wieder entspannter aus und es könnte in einer Seitwärtsphase enden.



Sollte sich der Dow allerdings unter 21.200 Punkte begeben, wird es möglicherweise erst einmal bis 21.000 nach unten gehen. Der Nasdaq 100 – Index sieht nach den Kursverlusten in der vergangenen Woche ziemlich angeschlagen aus. Sollte sich der US-Tech-Index unter 5.580 Punkte begeben, droht ein weiterer Verlust bis etwa 5.350 Punkte. Wir hatten ja bereits vor zwei Wochen darauf hingewiesen, dass man die Gewinne kassieren oder mindestens gut absichern sollte. Das gilt natürlich jetzt noch mehr. Die Unsicherheit wächst und es fällt angesichts der Chartkonstellationen in den Indizes schwer optimistisch zu bleiben. Vielleicht erleben wir die übliche Sommerflaute und wir müssen bis Anfang September auf entscheidende Kursgewinne warten. Charttechnisch betrachtet müsste man sich bei der Unterschreitung der o.g. Punkte auf Short-Positionen auf die betreffenden Indizes einstellen. Ob man das mit einem harmlosen ETF als vielleicht gewinnbringende Parkposition macht oder mit einem starken Hebel-Zertifikat reingeht, ist eine Frage der Risikobereitschaft und sicher auch des zur Verfügung stehenden Trading-Kapitals.





Wir lassen uns von der Situation in den Indizes nicht verunsichern und setzen weiter auf unsere erfolgreiche Trading-Strategie, mit der wir unsere Abonnenten täglich im RuMaS Express-Service und an jedem Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps überzeugen. Die Verlängerungen der Abos und die ständig steigende Zahl der Nutzer unserer Premiumangebote zeigen uns, dass unsere Börsentipps angenommen werden, die Leser uns ihr Vertrauen schenken und die Abonnenten mit unseren Tipps Geld verdienen.Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!