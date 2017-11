DAX: Wo ist der Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem die gefürchteten Monate September und Oktober für den DAX gutgelaufen waren, schien die Korrektur für dieses Jahr endgültig abgesagt.Aber gerade dann kommt sie als Überraschung für die Mehrheit derMarktteilnehmer natürlich besonders gern. Doch wo könnte der DAX einenBoden finden, nachdem die Kurse ins Rutschen gekommen sind? Die aktuelleMarktlage hat eine gewisse Brisanz.Dem DAX war zunächst ein dynamischer Sprung über die Marke von 13.000Punkten gelungen, das dürfte die letzten Zweifler zum Umfallen gebrachthaben. Nun entpuppt sich gerade das als falscher Ausbruch nach oben, unddie zittrigen Hände werfen die gerade erst erworbenen Stücke auf denMarkt. Da die Grundstimmung für den Jahresausklang zuvor bullish war undder DAX über mehrere Wochen in einem überkauften Zustand verharrte, istdas Korrekturpotenzial recht groß.Entscheidend wird nun sein, ob die US-Märkte ihre relative Stärkebewahren und so Schlimmeres verhindern, oder ob sich auch in Übersee derDruck verstärkt. Das könnte den DAX dann vermutlich deutlich in denüberverkauften Bereich drängen. Sollte das gestern markierteIntradaytief als Boden nicht halten, wäre der nächste Fixpunkt derKorrektur die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12.400 Punkten verläuft.Solange die nicht deutlich unterschritten wird, handelt es sich um einenormale Korrektur. Trotz der hohen aufgelaufenen Gewinne und des somitoptisch großen Rückschlagspotenzials warnen wir vor Panik. DieGrunddeterminanten – ein solides Konjunkturwachstum und niedrige Zinsen– sind weiter intakt und dürften den Markt früher oder später auffangen,wenn kein externer Schock auftritt. Mutige Anleger nutzen nun schwacheTage, um in mehreren Tranchen zuzukaufen.