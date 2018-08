DAX: Wirecard AG rein und Commerzbank AG raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Wirecard AG ist mittlerweile der wertvollste deutsche Finanzdienstleister an der Börse. Mehr wert als jede deutsche Großbank. Wirecard AG nie gehört? Das Unternehmen in Aschheim bei München verdient sein Geld mit der neuen Welt des Geldes. Ob Bezahlen per Smartphone im Bus oder Geschäft oder Einkaufen im Internet. Wirecard wickelt weltweit die ganze Bandbreite elektronischer Bezahlvorgänge ab. Immer mehr Menschen nutzen digitale Möglichkeiten. Bei Wirecard nahm die Zahl der abgewickelten Zahlungen allein im ersten Halbjahr um fast die Hälfte zu. Ähnlich stark stieg der Gewinn. Die schon guten Prognosen wurden noch weiter angehoben. Die Wirecard-Aktie vollzog einen Freuden Sprung um fast 10 % im heutigen Handel.

Wirecard AG auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Boom des bargeldlosen Zahlens?

Laut Prognosen wird das bargeldlose Zahlen in den nächsten beiden Jahren jährlich weltweit um etwa um durchschnittlich 11 % zunehmen. Im Vergleich dazu ist in Asien mit gut 30 % das Wachstumstempo dreimal so hoch. Die westlichen Industriestaaten hinken hinterher. Weil Verbraucher zum einen die Sicherheit fürchten, Banken zudem in unflexiblen Strukturen gefangen sind.

Quelle: World Payments Report 2017

Wirecard mehr wert als Deutsche Bank

Mit dem satten Kursplus wird Wirecard mit 20,36 Mrd. Euro an der Börse bewertet. Überholt damit um einige Millionen die bisher wertvollste deutsche Bank, die Deutsche Bank (20,34 Mrd. Euro). Die Commerzbank AG ist im Vergleich nur noch halb so viel wert (10,25 Mrd. Euro). Die Commerzbank muss sogar mittlerweile um den Abstieg aus der ersten Börsenliga zittern. Stattdessen könnte Wirecard den Platz der Commerzbank vielleicht schon Anfang September einnehmen. Wenn der deutsche Aktienindex neu sortiert wird.

Wirecard liegt knapp vorne

Quelle: DailyFX Research, Thomson Reuters

DAX geht mit kleinem Kursplus aus dem Handel

Heute gewann der DAX 0,6 Prozent und schloss in Frankfurt bei 12.237 Punkte. Im Handelsstreit USD-China und in der Türkei gibt es kleine Entspannungssignale wie lange das Anhält? Gute Frage ! Charttechnisch konnte der DAX heute mit der Rückeroberung der 12.220 Zählermarke ein wenig Schaden wieder gut machen. Sollten die Bullen am kleinen Verfallstag nicht auf Schlusskursbasis oberhalb des Wochenpivotpunktes bei 12.241 Punkte schließen, könnte die Abwärtsreise weiter anhalten. Der Monat August gilt als ein Bärischer Monat für den Dax. In der Regel verlor der deutsche Leitindex seit Einführung im Jahre 1988 im Schnitt rund 2 Prozent. Aktuell zur Mitte des Monats hin, hat der DAX bereits rund 5 Prozent federn lassen. Es könnte nun in der zweiten Monatshälfte zu einer kurzfristigen Trendumkehr kommen. Hierfür müssen jedoch die genannten Chartmarken halten.

DAX Tageschart

Quelle: IG Handelsplattform