DAX: Wird die Lücke jetzt geschlossen? Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Start in den heutigen Handelstag deutlich verbessert. Der Dax eröffnete bereits mit einer kräftigen Kurslücke nach oben bei 9970 und kann im Anschluß daran bis auf aktuell 10075 klettern. Damit rückt nun sofort wieder das noch offene Gap vom 12.03.20 ins Blickfeld, welches bei 10390 Punkten liegt (siehe Chart). Gelingt es den Bullen jetzt, dieses im zweiten Anlauf zu schließen?

DAX Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.