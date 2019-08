DAX - Wir sind short im Deutschen Leitindex!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute Nacht haben wir noch an unsere Abonnenten eine Kurznachricht mit den Koordinaten für den Short im DAX verschickt. Gleich vorneweg, heute werden die Zinsprotokolle in den USA veröffentlicht. Das wird zu weiterer Volatilität führen. Wir handeln hier jedoch auch keine 1000 Punkte Bewegung, sondern wollen dem Markt “nur“ ein paar hundert punkte aus der Hand schmeicheln.

Mit dem anlaufen des Bereiches von 11750 Punkten erreicht der DAX unser erstes wichtiges Ziel für die laufende Gegenbewegung und wir müssen mit einer Wahrscheinlichkeit von 31% davon ausgehen, dass der Markt sein Hoch in Welle iv in Gelb bereits ausgebaut hat. Folglich sichern wir uns nun gegen ein verfrühtes Hoch ab, um auf der Shortseite nichts zu verpassen und gehen mit einer ersten Position Short. Alle Parameter zum aktuellen Short-Trade mit einem Stopp von nur 120 Punkten finden Sie im heutigen Dax Update welches um ca. 12:40 Uhr per E-Mail verschickt wird. Es kann gut sein das wir bereits heute Abend oder morgen verkaufen. Bei Verkauf erhalten Sie, wenn Sie angemeldet sind eine Kurznachricht mit genauen Anweisungen.

Wollen Sie bei diesem Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de