DAX- Wir sind fast am Ziel der Aufwärtsbewegung!

Wir sind Long eingestiegen in den DAX am 02.04.2020 bei einem Punktestand von 9503.

Seitdem gab es zwei Teilverkäufe, die Sie weiter unten im Detail einsehen können mit jeweils +851 und +1125 Punkten Gewinn.

Der Stopp der Verbleibenden Position ist auf genau 10,000 Punkte gesetzt und steht damit knapp 500 Punkte im Gewinn.

Nachdem der DAX mehrfach die Unterstützung bei 10213 Punkten und letztlich 10044 Punkten gehalten hat, dreht dieser noch einmal nach Norden ab und steht mittlerweile fast am nächsten Ziel bei 11052 Punkten.

Wir bleiben hier nach wie vor seit 9503 Punkten auf der Longseite und werden aber noch einmal einen Teil der Position im Gewinn glattstellen, da wir davon ausgehen müssen, dass der Markt unmittelbar vor einem Zwischenhoch steht.

Das Ziel für die Gegenbewegung befindet sich nun bei 9535 Punkten, um die Gegenbewegung in Welle 2 in Braun abzuarbeiten. Das hinterlegte Alternativszenario, das wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% betiteln, wird erst mit einem Unterschreiten von 9168 Punkten zur Primärerwartung. Dies würde dann deutlich tiefere Kurse auf den Plan rufen.

Zusammengefasst gehen wir in beiden hinterlegten Szenarien davon aus, dass der DAX noch einmal nach Süden abdreht. Unter 10213 Punkten und letztlich 10044 liegt uns eine Bestätigung für ein hinterlegtes Hoch vor. Man kann als risikofreundlicher Trader versuchen den Markt mit engem Stopp zu shorten.

Wir tun dies aktuell nicht und werden weitere Positionen aufstocken und ausbauen sobald der Markt uns ein Signal dafür gibt!

