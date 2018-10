DAX: Willkommen im Bärenmarkt!?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die letzten Wochen und Monate hatten es in sich. Der DAX Kursindex ist von über 6.400 Punkten auf zuletzt unter 5.100 Punkte zurückgefallen. Bezogen auf das Jahreshoch vom 23. Januar mit 6.443,75 und das Jahrestief vom 26. Oktober mit 5.090,51 entspricht dieser Rückgang exakt 21,00 %. Alle Börsianer und börsenaffine Anleger wissen, welche Stunde mit dieser Zahl geschlagen hat: Der DAX steckt per Definition wieder in einer Baisse bzw. in einem Bärenmarkt.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag auf Elliott-Waves.com weiter!