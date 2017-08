DAX - Wieder oben dran gelaufen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Offenbar ist es gar nicht so schwer eine positive Marktstimmung zu erzeugen. 1,35% Anstieg oder über 163 Punkte Zugewinn und die Sorgen und Ängste der vergangenen Handelstage sind verfolgen. Da stört es auch nicht, dass ein solch schöner Handelstag nicht von der Masse der Marktteilnehmer getragen wurde. Die Mehrheit scheint nämlich noch immer einen gewissen Respekt vor der Aufnahme eines neuen Aufwärtstrends zu haben. Wie anders sollte man das mangelnde Handelsvolumen sonst verstehen. Hätte die Mehrheit die Angst beim nächsten Aufschwung nicht dabei tere

zu sein, würde an einem Tag wie gestern gekauft werden, koste es was es wolle. Dies ist aber offenbar nicht der Fall gewesen. Der DAX ist jedenfalls genau an die obere Trendkanalbegrenzung gelaufen und hat dort den Handelstag abgeschlossen. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergehen wird. Der Stochastik-Indikator bewegt sich im neutralen Bereich und gibt keine Hinweise auf die weitere Tendenz. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie wieder nach oben abgeprallt. Dies bedeutet für sich genommen zunächst ein kurzfristiges letztes Kaufsignal. Daraus könnte der Versuch eines Ausbruchs aus dem Trendkanal entstehen. Es ist allerdings fraglich, ob dieser Ausbruch nachhaltig sein wird und ob die Kraft ausreicht auch den Widerstand bei knapp über 12.300 Punkten zu erreichen oder gar zu überwinden. Sollte dies der Fall sein, würde sich Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von ca. 12.600 Punkten eröffnen. Scheitert der deutsche Aktienindex an der Trendlinie oder fällt zum Handelsende wieder unter diese, ist mit einem erneuten Ausloten der 12.000er-Marke zu rechnen.

Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.

Nachfolgend finden Sie die nächsten Termine für die Online Seminare mit Christoph Geyer. Eine Anmeldung zu den genannten Terminen ist bereits möglich.

Im zweiten Teil des Seminars sind Sie herzlich eingeladen, unserem Analysten Aktien oder Indices zu nennen, die er live für Sie analysiert. Durch diese individuellen Erläuterungen wird sich Ihr Wissen zum Thema Chartanalyse weiter verbessern.



Datum



Thema



Link zur Anmeldung



11.09.2017















Das 1x1 der Chartanalyse Live-Analyse



Crashs an den Börsen kommen nie mit Ankündigung. Auslöser sind Ereig- nisse, die vorher niemand oder nur sehr wenige Marktteilnehmer auf dem Schirm hatten. Es ist der Überraschungseffekt und der Herdentrieb, der zu außergewöhnlichen Bewegungen an den Märkten führt.

Herr Geyer wird in diesem Online-Seminar einige historische Markteinbrü- che beleuchten und in einen Kontext zur Technischen Analyse setzen. Im zweiten Teil wird wie immer die beliebte Live-Analyse von Einzelwerten auf Zuruf erfolgen.



https://seminare.commerzbank.de/w/250776



Wichtige Hinweise

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.

Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beein- flusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.