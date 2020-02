DAX: Wieder Richtung Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Gute Nachrichten rund um das Coronavirus schieben den DAX am Mittwoch an. In chinesischen Medien ist von einem Forschungsdurchbruch auf der Suche nach einem Medikament die Rede, gleichzeitig sinkt die Wachstumsrate der Neuinfektionen. Der DAX legt daraufhin erneut kräftig zu und klettert mit einem Plus von rund 1,1 Prozent wieder komfortabel über die Marke von 13.400 Punkten. Innerhalb der bisherigen drei Handelstage hat der DAX bereits an die 500 Punkte gut gemacht - auch das vor kurzem aufgestellte Rekordhoch bei 13.640 Punkten ist fast wieder in Reichweite.Die Serie hält: Auch zur Wochenmitte steht Tesla weiterhin einsam an der Spitze der meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Nachdem es für die Aktie des Elektroautobauers an den vergangenen zwei Handelstagen um jeweils bis zu 20 Prozent nach oben ging, kehrt heute etwas Ruhe ein. Bei einem Minus von 2,9 Prozent notiert Tesla am Mittag bei rund 780 Euro - womöglich nehmen die ersten Anleger ihre Gewinne mit.Nach frischen Quartalszahlen handeln die Anleger in Stuttgart am Mittwoch auch häufig die Siemens-Aktie. Bei einem Plus von etwas über einem Prozent folgt Siemens damit dem Gesamtmarkt und steht bei rund 114 Euro. Mehr ist angesichts der veröffentlichten Zahlen wohl nicht drin, belastete Siemens weiterhin die Schwäche im Automobil- und Maschinenbauektor. Zwar stieg der Umsatz leicht auf 20,3 Milliarden Euro, allerdings sank das operative Ergebnis um 30 Prozent auf 1,4 Millionen Euro - weniger, als im Vorfeld erwartet wurde.Auch Infineon steht heute ganz im Fokus der Quartalszahlen - kommt dabei aber deutlich besser weg als Siemens. Infineon klettert mit einem Kurszuwachs von rund 8,4 Prozent an die Spitze der DAX-Gewinnerliste. Zur Freude der Anleger war Infineons Geachäft im vergangenen Quartal profitabler als gedacht. Die Umsatzrendite stieg auf 15,5 Prozent, erwartet wurden im Vorfeld lediglich 13 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.