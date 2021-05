DAX: „Wie gewonnen, so zerronnen“

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

„Alle wollen BioNTech“ berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Hausärzte. Das Vakzin der Mainzer erfreut sich also offensichtlich großer Beliebtheit – genauso wie die Aktie des Unternehmens. BioNTech-Papiere setzen auch am Dienstag ihren Aufwärtstrend fort und zeigen sich in einem schwachen Marktumfeld mit einem Plus von knapp 4% deutlich fester.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Ebenfalls rege gehandelt wird seit viele Tagen die Aktie des Impfstoff-Herstellers CureVac. Die Aktie notiert am Dienstagvormittag knapp 1,5% fester. CureVac hofft weiter auf eine zeitnahe Notfallzulassung für den eigenen Impfstoff.



3. Infineon (WKN 623100)

Am DAX-Ende mit einem Minus von über 4% notieren heute die Papiere des Chip-Herstellers Infineon. Der Konzern legte heute Zahlen vor und erhöhte seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Anleger scheint das heute aber nicht zu überzeugen.