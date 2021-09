DAX - Wie festgenagelt

Der DAX® spulte den gestrigen Abwärtspfeil in Richtung 15.621 Punkte sehr gut ab. Heute zeigt sich der Index in den ersten Handelsstunden wieder fester.

Es bleibt ein harter Kampf zwischen Bullen und Bären. Die These, dass der Index sich wohl erst nach dem Verfall am Freitag wieder „frei“ bewegen wird, kann aufrecht erhalten werden. Es bleibt bei der Widerstandszone zwischen 15.701 und 15.750 Punkten. In dieser notiert der Index auch aktuell wieder. Darunter dominieren die Abwärtsrisiken. Darüber, gerade auch über dem EMA200 Stunde bei aktuell 15.760 Punkten, könnte der Index im Wochenverlauf versuchen, das Gap bei 15.826 Punkten zu schließen, um den Chart auf der Oberseite zu bereinigen.

Die Unterstützung bei 15.621 Punkten wurde gestern bestätigt. Prozyklische Verkaufssignale werden aktiviert, sollte der Index das Tief bei 15.575 Punkten unterschreiten. Unter 15.454 Punkten wiederum wäre die Konsolidierung bestätigt und Abgaben in Richtung 15.309 Punkte werden wahrscheinlich.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 03.09.2021 – 16.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.comDAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Punkten

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR2ZZZ

37,57

11.954,89

4,18

open end

DAX® Index

HR7D0G

13,51

14.375

11,63

30.09.2021



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in Punkten

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR7D2N

7,23

16.400

21,74

30.09.2021

DAX® Index

HR7D40

18,61

17.550

8,44

30.09.2021



Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index
Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.