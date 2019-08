DAX - Werkzeug für stürmische Tage

Donald Trump schickt die Märkte derzeit in 100er-Schritten nach Süden oder Norden. Zum Wochenbeginn gibt’s eine grüne Kerze, der Präsident verkündet gute Gespräche mit China. Ernst nehmen kann man die kurzen Nachrichten leider kaum noch. Für die mittel-bis langfristige Sicht ergeben sich in der Panik gute Gelegenheiten. In der nächsten Welle greifen Sie gerne zum Discount-Call DDQ245 der DZ Bank mit Cap 11.000 und knapp 40 Prozent Rendite bis März 2020.

Finanztrends Video zu DAX



