DAX – Wenn es nur die Technik gäbe…

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

…dann wäre die Sache ganz einfach. Man könnte sagen, der DAX ist in einer Unterstützungszone angekommen und die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen. Der CCI-Indikator hat eine Divergenz gebildet und steht ebenfalls kurz davor ein Kaufsignal zu generieren. Die Umsätze sind entsprechend einer Ausverkaufssituation recht hoch. Somit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis eine kräftige Gegenbewegung startet.

Soweit die Theorie der Technischen Analyse. In einer Situation, wie sie sich derzeit darstellt, ist es aber nicht so einfach. Natürlich werden im Chart immer wieder Punkte zu beobachten sein, an denen der Index Halt macht oder auch zu Wenden nach oben ansetzt. Alles in allem muss derzeit aber von dem berühmten fallenden Messer ausgegangen werden, in welches man nicht hineingreifen sollte. Solange der Konflikt um die Ukraine anhält, werden zumindest die europäischen Börsen, und damit auch der DAX, nicht zur Ruhe kommen. Ob die untere Trendkanalbegrenzung als Haltepunkt dienen oder sogar die Aufwärtstrendlinie noch einmal getestet wird, hängt ganz davon ab, wie schnell es zu einer Lösung im Konflikt um die Ukraine kommt.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.