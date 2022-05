DAX – Wenn es nur nach Indikatoren ginge

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es war wieder so ein Wochenauftakt der nicht ganz unerwartet gekommen ist. Der DAX brach erneut ein und rutschte in die alte Unterstützungszone. Noch sind die Tiefstwerte vom März dieses Jahres nicht erreicht worden. Dies könnte in den kommenden Wochen aber der Fall werden. Lediglich die aktuelle Indikatorenlage lässt darauf hoffen, dass zumindest eine Gegenbewegung bis in den Bereich der Abwärtstrendlinie erfolgt.



Für eine Trendwende dürften diese Signale aber noch nicht ausreichen. Zudem muss der MACD-Indikator die Kaufsignale der anderen Indikatoren erst bestätigen. Dies könnte noch den einen oder anderen Tag dauern. Die Umsätze verharren weiterhin auf niedrigem Niveau, was auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hindeutet.

DAX Update



Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.