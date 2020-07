DAX – Wendetermine im Juli

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Mehrjahrestief vom 16.03.2020 startete der Dax seine fulminante V-Wende, die mit Hoch am 08.06. zu Gewinnmitnahmen und einer gesunden Korrektur bis zum Tief am 15.06. führte. Im Anschluss sahen wir abwechselnd steigende Hochs und Tiefs, die mit Überschreiten der Begrenzungslinie (von 12.913) am 15.07.20 den derzeitigen Trend bestätigen.

Wenn der Dax die Distributionszone (blauer Bereich) nicht wesentlich nach oben überschreitet, wird der 15.07. sich als Hoch bestätigen. Im Anschluss vollzieht sich ein Rückgang bis zum 21.07., der dann frühestens mit Tief am 24.07. wieder zu einer kleinen Wende (Eindeckungen Shorts und Aufbau Longs) bis ca. Ende des Monats führt.









Wichtig: Distributionsbereich beachten und aufkommende Schwäche identifizieren. Erst dann kommt der Shorteinstieg überhaupt in Frage. Ansonsten stehen die Wendetermine (+/- 2 Tage) fest und können für entsprechende Handelsaktivitäten genutzt werden.

Die genauen Ein- und Ausstiege werden in Abhängigkeit der vorliegenden Handelstage an unsere Abonnenten gesandt.

Allzeit gute Trades!

