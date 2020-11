DAX – Welche Auswirkungen hat die US-Wahl?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Als die ersten Wahllokale in den USA bereits geöffnet hatten, war der Handel in Deutschland noch im Gange. Von Verunsicherung war zu diesem Zeitpunkt nichts zu spüren. Obwohl die Marktteilnehmer Unsicherheit nicht leiden können, konnte der Markt in den vergangenen Tagen deutlich zulegen. Dies, obwohl der Ausgang der US-Wahl völlig offen war und bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch offen ist. Betrachtet man nur die Technik, so kann man sehen, dass der DAX zum Wochenauftakt den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen hat.



Dies war insofern zu erwarten, da der Abstand zur 21-Tage-Durchschnittslinie bereits sehr hoch war und dieser Abstand nie sehr lange gehalten werden konnte. Der Stochastik-Indikator hat ein Kaufsignal gegeben. Dieses könnte in den nächsten Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden. Damit hat sich die Lage nach dem Bruch des Seitwärtstrends wieder verbessert. Allerdings sollte von der aktuell laufenden Bewegung nicht allzu viel erwartet werden. Ein Test der unteren Unterstützungslinie des Seitwärtstrends dürfte noch möglich sein. Ob die Kraft ausreicht in diesen Trend wieder einzusteigen ist derzeit eher fraglich. Ungeachtet dessen, spricht die Statistik für einen positiven Jahresabschluss. Nach einem erneuten kurzen Rücksetzer zeigt diese Analysemethode einen Anstieg bis zum Jahresende.

