DAX - Weiterhin aussichtsreich

Am vergangenen Dienstag haben wir Ihnen im "Exotic-Trader" einen StayHigh-Optionsschein auf den DAX (WKN SC1EFY) vorgestellt. In den vergangenen Handelstagen pendelte der DAX um die runde Marke von 12.000 Zählern und bewegte sich dem entsprechend seitwärts. Wir stufen den StayHigh-Optionsschein auf den DAX weiterhin als aussichtsreich ein. Sollte der DAX unter das aktuelle Jahrestief bei 11.415 Punkten fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg ratsam. DAX (Tageschart in Punkten):