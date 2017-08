DAX - Weiter short, aber Pullback zu 12.100 Punkten?

der DAX ist in der jüngsten Abgabewelle bis 11.934 Punkte zurückgefallen und hat damit den unteren Trendkanalbereich erreicht (siehe Tageschart). Aktuell befindet sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur, die noch bis in den Bereich von 12.100/12.130 Punkte laufen könnte. Hier befindet sich die alte Unterstützung, die nun zum Widerstand geworden ist.