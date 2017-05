DAX - Weiter seitwärts

der DAX befindet sich weiterhin unter der Flagge und tendiert seitwärts. Unter 12.620/12.630 Punkten zeigt der Leitindex weiter Schwäche. Unter 12.550 Punkten trübt sich die Lage mittelfristig ein und unter 12.150 Punkten langfristig. Anstiegschancen bis 12.850 und 13.000 Punkte hätte der DAX erst wieder über 12.730 Punkten. Das ist in der aktuellen Seitwärtsphase der Fahrplan.

Zu beachten ist in der Seitwärtsphase auch die Lage des US-Index S&P500, der weiterhin nicht über den Fibonacci-Fächer im Monatschart ansteigen kann. Dreht der US-Index nach unten ab, dürfte der DAX schnell unter 12.550 Punkte fallen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.630 Punkten, vorbörslich bei 12.620 Punkten.

Kurzfristig 12.620 Punkte im Fokus, unter dieser Marke zeigt der DAX Schwäche und wird von 12.550 Punkten angezogen.

Aber: Weiter Gegenbewegung bis 12.700/12.730 Punkte möglich, solange 12.550 Punkte nicht fallen.

Aktuell zudem Bodenbildung im DAX um 12.550/12.600 Punkte möglich.

Unter 12.550 Punkten trübt sich die Lage im DAX wohl bis 12.400 Punkte und 12.150 Punkte weiter ein.

Langfristige Eintrübung im DAX unter 12.150 Punkten.

Dann mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte (Monatschart).

DAX jetzt unter Flagge im Tageschart.

S&P500 weiter unter Fibonacci-Fächer.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 22)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Leicht Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (26. Mai 2017): Bei 58 (Vortag 57) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (26. Mai 2017): 1,12 Vortag 0,93

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (26. Mai 2017): 0,21, Vortag 0,22

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 Long-Positionen auf und sind nun leicht long aufgestellt. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie Langfristige Tradingstrategie

1.Short-Position um 12.620 Punkte (€7,94) möglich. Stopp 12.730 Punkte (€6,84). Kursziel 12.150 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.Short-Position um 12.620 Punkte (€7,94) möglich. Kursziel 12.500 Punkte. Stopp bei 12.730 Punkten (€6,84).

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.







DAX (Monatschart in Punkten): DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.630 / 12.650 / 12.680 / 12.700 / 12.730 / 12.750 Punkte

Unterstützungen: 12.620 /12.600 / 12.570 / 12.550 / 12.500 Punkte

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: HU7WTM

Typ: Turbo Long

akt. Kurs: 13,04 - 13,05 Euro

Basispreis: 11.319,54 Punkte

KO-Barriere: 11.319,54 Punkte

Laufzeit: Open End



Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: HY738T



Typ: Mini Future Short

akt. Kurs: 7,99 - 8,00 Euro

Basispreis: 13.414,08 Punkte

KO-Barriere: 13.340,00 Punkte

Laufzeit: Open End

Order über Euwax / Börse Stuttgart