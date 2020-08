DAX: Weiter seitwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex befindet sich nun bereits seit mehreren Handelswochen in einer seitwärts gerichteten Bewegung. Charttechnisch lässt sich hier ein Trendkanal einzeichnen, welcher auf der Unterseite bei 11900 und der Oberseite bei 13300 Punkten verläuft. Innerhalb dieser Tradingrange bietet es sich derzeit an, Anläufe auf der Oberseite zu verkaufen und der Unterseite zu kaufen. Den jeweiligen StopLoss für den Trade würden wir knapp oberhalb bzw. unterhalb des Trendkanals platzieren. Aktuell notiert der DAX bei 12892 Zählern.





DAX Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.